Champions League, ecco le 4 fasce definitive: Inter in 1a, le possibili avversarie

Si alza il sipario sulla Champions League 2021-22 e l'Inter, campione d'Italia in carica, ci arriva da protagonista assoluta. I nerazzurri, infatti, saranno testa di serie al sorteggio di Nyon, in programma domani alle 18. Il pericolo, che è praticamente una certezza, è pescare una big: in seconda fascia, dal Real al Barcellona, dallo United al PSG e al Liverpool, infatti, sono tantissime le squadre temibili. In terza, occhio ad Ajax e Lipsia, senza contare il Benfica di Joao Mario (e forse di Lazaro). Juventus (seconda fascia), Atalanta (terza) e Milan (quarta) le altre italiane coinvolte nel sorteggio. Ecco le quattro fasce complete: