Champions, Milan e Atalanta out: Inter e Juve sorridono, aumentano soldi dal market pool

Sorridono le casse di Inter e Juventus per l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League dopo quella del Milan

Alessandro Cosattini

Sorridono le casse di Inter e Juventus per l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League. Dopo l’uscita di scena del Milan, ecco quella della squadra allenata da Gian Piero Gasperini in seguito al ko contro il Villarreal. Buone notizie per i nerazzurri e in particolare per i ricavi legati al cosiddetto market pool, ossia la parte di diritti tv che l’Uefa distribuisce alle partecipanti alle coppe europee. Un valore che cambia di paese in paese in base a quanto i broadcaster delle singole nazioni investono in termini di diritti tv e che viene distribuita alle squadre poi in due parti.

Come evidenziato da Calcioefinanza.it, “la prima è legata al piazzamento in campionato nella stagione precedente delle quattro società partecipanti, mentre la seconda è legata invece al numero di partite che ogni singolo club disputa in Champions League in stagione rapportata al numero di gare giocate dalle squadre della stessa nazione”. Con l’eliminazione di Milan e Atalanta, Inter e Juve incasseranno dunque di più.

Il sito prosegue nell’analisi ed entra nei dettagli delle cifre. Le stime per la stagione 2021/22 relative al market pool per le squadre italiane parlano di una cifra complessivamente intorno a 40 milioni di euro, di cui appunto 20 milioni distribuiti per la classifica del campionato 2020/21 e il resto per la stagione in corso di Champions. Con Milan e Atalanta fuori ai gironi e ipotizzando Inter e Juventus eliminate subito agli ottavi, le cifre dei ricavi sarebbero le seguenti:

- Inter: 5,7 milioni;

- Juventus: 5,7 milioni;

- Milan: 4,3 milioni;

- Atalanta: 4,3 milioni.

Questo nella peggiore delle ipotesi, ma occhio anche alla migliore, di cui parla sempre Calcio e Finanza. “La forbice della differenza per quanto riguarda il market pool si amplierebbe in base al numero di partite che nerazzurri e bianconeri giocherebbero dagli ottavi in poi. In caso di approdo di entrambe in finale, ad esempio (per far capire quale potrebbe essere la cifra massima), le squadre italiane si dividerebbero questi ricavi legati alla seconda parte del market pool:

- Inter: 6,8 milioni;

- Juventus: 6,8 milioni;

- Milan: 3,2 milioni;

- Atalanta: 3,2 milioni”, si legge.

(Fonte: Calcio e Finanza)