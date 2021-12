Inter-Dimarco, nuovo summit per il rinnovo: “Principio d’accordo, i dettagli”

La dirigenza dell'Inter è pronta a blindare Federico Dimarco: mancano gli ultimi dettagli, poi arriverà la firma

L’Inter si prepara a blindare un altro giocatore. Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, è in arrivo il prolungamento di contratto anche per Federico Dimarco. In attesa di novità per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, in scadenza al 30 giugno 2020, è a un passo la firma del mancino classe 1997, rientrato proprio in questa stagione dal prestito al Verona e fin qui grande protagonista nell’Inter di Simone Inzaghi.