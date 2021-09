Inter, chi è il rigorista? Uno solo in rosa è sopra l’80%. E questi numeri parlano chiaro

L'Inter ha un problema rigorista? I numeri fanno immaginare qualcosa di simile. Ecco le statistiche dei giocatori candidati

Daniele Mari

L'Inter ha un problema rigorista? I numeri fanno immaginare qualcosa di simile. Andato via Lukaku, praticamente un cecchino dal dischetto, l'Inter deve scegliere a chi affidarsi. La scelta più logica, confermata da Simone Inzaghi in conferenza stampa l'11 settembre, è la promozione a rigorista principe dell'Inter di Lautaro Martinez. El Toro non è una sentenza ma i suoi numeri dal dischetto sono comunque positivi.

Lautaro, infatti, ha segnato finora 6 degli 8 rigori tirati in carriera. Ma c'è un altro giocatore in rosa che ha numeri ancora superiori al Toro, con un numero di rigori tirati molto più alto. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che ha tirato in carriera 23 rigori, sbagliandone solo 3. Un 20 su 23 pari all'86,9%. Numeri importanti per il turco.

"Per quanto riguarda i rigoristi, abbiamo Calhanoglu e Lautaro che calciano molto bene. Poi all'occorrenza abbiamo Dimarco, Sanchez, Correa". Così parlava Simone Inzaghi due settimane fa. E questa è la realtà dei fatti. Oltre a Calhanoglu e Lautaro, l'Inter non ha specialisti sui rigori.

Ecco le statistiche dei giocatori candidati. Dati che fanno capire come la scelta di lasciar tirare Dimarco non fosse così scellerata. Inzaghi ha detto che avrebbe dovuto decidere tra lui e Perisic. Ma neanche il croato è esattamente una garanzia. Sicuramente bisognerà lavorare per non farsi trovare impreparati dinanzi alle assenze di Calhanoglu e Lautaro. Ma i numeri parlano chiaro.

Dzeko: segnati 11 su 21 (52,3%)

Perisic: segnati 4 su 8 (50%)

Sanchez: segnati 4 su 12 (33,3%)

Correa: segnati 1 su 3 (33,3%)

Lautaro: segnati 6 su 8 (75%)

Calhanoglu: segnati 20 su 23 (86,9%)