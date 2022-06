Inter-Lukaku, grossa svolta. Barzaghi: “Una fonte importante ieri sera mi ha scritto che…”

Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi ha fatto il punto sulla trattativa per il ritorno di Lukaku all'Inter

"Ieri sera una fonte importante mi ha scritto: Lukaku chiuso a 6 milioni più bonus. E' una fonte molto importante e informata, ma non ho ancora conferme e dunque restiamo sul chi va là, perché ogni momento può essere buono per la call in cui il Chelsea farà il suo prezzo, dopo aver rifiutato la prima offerta dell'Inter".