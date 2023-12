Chi partecipa al nuovo Mondiale per club? Criteri non ufficiali, perché Inter certa

Resta da capire quale sarà nello specifico il criterio di riferimento. E questo per qualcuno farà tutta la differenza del mondo: "Il dubbio riguarda il ranking che la Fifa guarderà al momento della selezione. La prima idea suggeriva di rifarsi ai dati della Uefa, che prevede l’assegnazione di 2 punti in caso di vittoria, 1 per i pareggi, 4 per la partecipazione, 5 per il raggiungimento degli ottavi e poi 1 in caso di quarti, semifinali e finali. Con questi presupposti il Bayern dominerebbe a quota 100 punti, seguito da Psg (77), Inter (74), Dortmund (67), Porto (66), Atletico (62), Benfica (52), Juventus (48) e Salisburgo (47)".

Il Napoli, ad esempio, sarebbe indietro in entrambi i casi rispetto alla Juventus, ma potendo ancora contare su almeno un turno di Champions può migliorare il proprio score. "Nei prossimi giorni, tuttavia, la Fifa potrebbe annunciare un nuovo sistema di classificazione, volto ad attribuire un peso maggiore alle singole vittorie. E dunque: 3 punti per ogni successo, 1 per i pari e 5 per la partecipazione, senza altri bonus. Così facendo, la Juve sarebbe a +10 sul Napoli (52 a 42) che, però, è ancora in tempo per migliorare il proprio piazzamento. Nulla da fare, invece, per il Milan, che oggi (con 45 punti) è avanti rispetto agli azzurri ma è definitivamente fuori dalla Champions". Rossoneri fuori a prescindere.

