Chiesa, la Fiorentina apre alla cessione: l’Inter sfida la Juventus. E su Castrovilli…

Le ultime parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, hanno riacceso i riflettori su Federico Chiesa: il gioiello viola fa gola a molti club, in primis Inter e Juventus, pronte all’ennesima sfida di mercato. Secondo Tuttosport, dopo le prime schermaglie della scorsa estate, nerazzurri e bianconeri torneranno alla carica per l’esterno offensivo classe ’97.

NUOVO DUELLO – “Il nome individuato da lungo tempo dalla Juvenus è, per l’appunto, quello del 22enne Federico Chiesa. Un giocatore su cui converge anche l’interesse dell’Inter fin dalla scorsa stagione. Un duplice richiamo che aveva convinto il giocatore della conclusione della sua esperienza alla Fiorentina al termine della scorsa stagione, ma il cambio di proprietà – con il disimpegno dei fratelli Della Valle e l’approdo degli italoamaricani capeggiati da Commisso – aveva fatto saltare il banco, generando il malumore dell’attaccante. […] Chiesa è un elemento che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di «cifra giusta» accennata da Commisso e che è nelle possibilità di Juventus e Inter“.

CHIESA, MA NON SOLO – La sfida tra Inter e Juventus potrebbe estendersi anche a un altro gioiello della Fiorentina: Gaetano Castrovilli. “Club che potrebbero trovarsi di fronte anche per Gaetano Castrovilli, sul quale il patron viola prova ad alzare le barricate: «Ha un contratto lungo, rinnovato di recente, sta facendo ottime cose e mi auguro di tenerlo per molto tempo». L’Inter si è già mossa con decisione per il centrocampista rivelazione di questa prima parte di stagione, la Juventus al momento si è solamente informata mentre il Napoli ha effettuato un sondaggio“.