Chivu nella sede dell’Inter: arriva il passaggio di consegne con mister Madonna?

L'allenatore delle giovanili è passato nella sede del club nerazzurro in via della Liberazione: è il candidato alla panchina della Primavera

Ma si guarda avanti. E c'è la possibilità che il club nerazzurro stia già facendo le prime mosse in vista della prossima stagione. Le voci parlano di un avvicendamento di Chivu sulla panchina della Primavera e oggi pomeriggio l'ex difensore nerazzurro, che allena nelle giovanili, è passato in via della Liberazione, nella sede dell'Inter. Quando è uscito dagli uffici non ha rilasciato alcuna dichiarazione.