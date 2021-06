Samaden: “Fa malissimo, ma l’Empoli ha meritato. Continua il percorso di crescita”

Il responsabile del settore giovanile dell'Inter ha parlato dopo la sconfitta nella semifinale con l'Empoli

"Fa malissimo, ma bisogna essere obiettivi, ma anche all'Empoli avrebbe fatto male. Abbiamo subito per gran parte della partita, con carattere l'abbiamo ribaltata. Stagione straordinaria, rammarico per non aver espresso tutte le nostre qualità oggi. L'Empoli oggi ha fatto un'ottima partita. Noi non sempre siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare, alla fine penso che il risultato sia giusto. Quando dico che lo staff e il mister hanno fatto un lavoro straordinario. Campionato che si è svolto in 5 mesi. Solo finire la stagione è stata una grande impresa. Il rammarico è non aver giocato oggi al 100%. Continua il percorso di crescita per tutti, avremmo preferito fare la finale, ma va accettato il verdetto del campo. Ho fatto i complimenti all'Empoli andando nel loro spogliatoio. Fra poco ricomincia la stagione, per molti non ci saranno vacanze. L'auspicio è tornare a giocare coi tempi giusti, speriamo che la prossima stagione sia normale. L'importante è esserci e continuare il percorso di crescita".