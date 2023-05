CIES, Lautaro Martinez vale più di Leao. Haaland e Vinicius sopra Mbappé: le cifre

Al primo posto tra gli italiani c'è Lautaro Martinez, ieri capitano dell'Inter in Champions League: ecco la classifica

L'International Center for Sports Studies (CIES) ha pubblicato i dati dei giocatori con il valore di mercato più alto. Al primo posto tra gli italiani c'è Lautaro Martinez, ieri capitano dell'Inter in Champions League. A oggi Haaland e Vinicius sono quelli in cima alla lista con un valore di mercato di 200 milioni di euro.