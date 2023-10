Inter, svelate le cifre ufficiali di Thuram e Acerbi. Da Pinamonti e Casadei…

Per quanto riguarda il fronte cessioni, l'Inter ha fatto incassato circa 40 milioni di euro, facendo registrare più di 28 milioni di euro di plusvalenze. La più corposa arriva dal trasferimento al Chelsea di Cesare Casadei, avvenuto per 14.864.000 euro, tutti di plusvalenza. Con lui anche Pinamonti al Sassuolo (20 milioni, poco più di 9 di plusvalenza), Pirola alla Salernitana (5 milioni, quasi tutti di plusvalenza), Hoti al Magdeburgo (220 mila euro, 189 di plusvalenza), Corrado alla Ternana (91 mila euro, 32 di plusvalenza), e le calciatrici Aprile alla Juventus (15 mila euro) e Dragoni al Barcellona (10 mila euro).

