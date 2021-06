UFFICIALE – Cile, infortunio muscolare per Sanchez. Il giocatore rischia di…

Alexis Sanchez salterà buona parte della Coppa America e rischia di dover tornare a casa

"Il tempo di recupero stimato supera la prima fase della Copa América 2021, per la quale l'atleta rimarrà nel suo percorso di recupero in Cile con l'équipe medica della nazionale", si legge nel comunicato.

In questo modo, Sanchez sarà costretto a saltare le gare contro Argentina, Bolivia, Uruguay e Paraguay e non si sa ancora se parteciperà ai quarti di finale, se il Cile andrà avanti nella competizione. Il giocatore resterà in convalescenza a Santiago in attesa che lo staff medico decida se rispedirlo a casa o meno.