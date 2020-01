In Uk – City “libera” Aguero, già pronto assalto a Lautaro. Solo un altro nome oltre al Toro

Sergio Aguero è diventato il miglior marcatore straniero della Premier League, entrando nella storia del calcio inglese e nella leggenda per quanto riguarda il Manchester City. Proprio per questo, riferisce il Daily Mail, la dirigenza del City lascerà “libero” El Kun di decidere il suo futuro.

Aguero ha 31 anni e un contratto in scadenza nel 2021. L’argentino non ha mai nascosto l’intenzione di giocare nuovamente con l’Independiente a fine carriera e per questo la dirigenza inglese sta cominciando a prepararsi per l’addio del suo giocatore più importante.

Secondo il Daily Mail, ci sono solo due nomi presi in considerazione dal City per la successione: uno è quello di Harry Kane, che potrebbe stufarsi di restare al Tottenham senza vincere nulla, l’altro è quello di Lautaro Martinez, ormai diventato uno dei giocatori più ambiti d’Europa. Sul Toro, non è una novità, c’è da tempo il Barcellona, con Messi suo grande estimatore.

E l’Inter si prepara a blindarlo, togliendo la clausola da 111 milioni di euro, sempre meno rassicurante visto l’interesse delle big europee.