Lautaro, il 2020 deve essere il tuo anno: nella testa del Toro c’è un obiettivo ben preciso

Il 2020 di Lautaro è cominciato sulla scia di come aveva chiuso il 2019, con un gol e una prestazione di livello assoluto. Una nuova conferma, per un calciatore che ormai non è più una sorpresa.

Il 2020, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarà un anno fondamentale per l’attaccante argentino: “L’impresa di Lautaro regala meno titoli in prima pagina rispetto al collega. Ma vale come un simbolo. Il 2020 è l’anno che il Toro aveva segnato con il circoletto rosso, perché s’era messo in testa la vittoria fin da quando da queste parti non si andava più su di una lotta per il quarto posto. S’è messo in testa di vincere un trofeo, lui prima dell’Inter tutta“.