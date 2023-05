City-Inter è anche J.Alvarez vs Lautaro: quanto vale il Toro? Tutti dicono…

"Sappiamo di quella clausola da 111 milioni per Lautaro Martinez, passata in soffitta con il rinnovo di contratto. Ora tutti dicono che è incedibile e lui giura fedeltà ai nerazzurri, per questo il suo valore è aleatorio: in estate tutto può succedere. Julian Alvarez? E' una riserva eccellente per Guardiola: fa gol e non crea problemi. La sua valutazione è attorno ai 100 milioni, forse adesso vale quanto Lautaro. Questa sarà una sfida in più nella finale di Istanbul", ha spiegato Carlo Laudisa.