CorSera – Inter, non c’è più certezza sui colloqui individuali. La posizione di Conte…

La richiesta del presidente Zhang non è un diktat, il tecnico deciderà il suo futuro in base al progetto del club

Andrea Della Sala

L'Inter domani affronterà la Roma, alla vigilia della sfida il tecnico dell'Inter ha preferito parlare solo a Inter Tv e non in conferenza stampa per evitare di discutere solamente dei problemi finanziari del club nerazzurro. Presto incontrerà la proprietà per discutere del futuro.

"Nell’incontro che avverrà a stagione archiviata, l’ambizione del tecnico nerazzurro di vivere ancora un anno da protagonista in Italia e soprattutto in Europa sarà l’elemento attorno a cui ruoteranno gli equilibri della squadra e il futuro di tutta l’area tecnica. L’allenatore campione d’Italia, assente lunedì quando il presidente ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità (faceva la cyclette con Oriali), dopo aver lavorato negli ultimi mesi in mezzo a mille difficoltà e aver condotto l’Inter a interrompere lo strapotere juventino, prima di sciogliere i dubbi sulle proprie intenzioni esige di conoscere nei dettagli il progetto della società", spiega Corriere.it.

Non c'è più certezza sui colloqui individuali

"Il silenzio dietro cui si è trincerato ieri, annullando la conferenza stampa e concedendosi solo alla tv di famiglia, è una spia evidente dell’imbarazzo che lo ha colto nelle ultime ore. La permanenza dell’allenatore, uno dei più stimati d’Europa, come di Beppe Marotta, probabilmente il manager più vincente della serie A, sono tutt’altro che scontate: entrambi nutrono la convinzione che successi e austerity non siano un’equazione credibile. A complicare il quadro sono le intenzioni dei fedelissimi dell’allenatore: campioni come Lukaku e Barella hanno abbracciato il progetto interista di Conte, non di Zhang. Intanto non c’è più certezza sui colloqui individuali con i singoli sul tema relativo al sacrificio di due stipendi. Poiché la richiesta di Zhang è un invito e non un diktat, sarà curioso vedere quanti elementi aderiranno all’istanza", aggiunge il portale del quotidiano.