Conte: “L’Inter deve dare sempre il massimo. Vittoria fissa nei nostri cervelli”

Il tecnico dell'Inter ha parlato alla viglia della sfida contro la Roma di Fonseca, in programma domani sera a San Siro

Dopo la vittoria con la Sampdoria, l'Inter non vuole fermarsi. Lo scudetto è stato archiviato e festeggiato, ma il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte non vuole mollare nemmeno un punto in questo finale di stagione. Domani a San Siro arriverà la Roma di Fonseca, alla vigilia della sfida ha parlato a Inter Tv l'allenatore dell'Inter: