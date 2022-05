ESCLUSIVA Collovati: “Lukaku pentito, Inter scelta di vita. Bastoni o Lautaro? Vendo il Toro”

In casa Inter le riflessioni principali ruotano attorno ai nomi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku: il commento di Collovati a FCInter1908.it

A stagione ormai conclusa, il mercato ruba la scena. In casa Inter le riflessioni principali ruotano attorno ai nomi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, oltre che ai possibili partenti. Di questo abbiamo parlato con Fulvio Collovati, ex nerazzurro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it.

Lukaku manda forti segnali all’Inter.

“Un giocatore che fa una scelta non certamente economica, finalmente, ma di ambiente e di maglia è apprezzabilissimo, si sarà reso conto di aver sbagliato e fa una scelta di vita. Ho qualche perplessità che vada in porto, è un’operazione folle se come sto leggendo l’Inter dovesse sborsare 15-20 milioni di prestito oneroso per coprire l’ammortamento di un anno”.

Tenendo Lautaro, chi prenderesti tra Lukaku e Dybala?

“Se considero quello che ha fatto l’anno scorso, direi Lukaku, però avendo Dzeko, prenderei Dybala. Ci sono pro e contro per ciascuno dei due: Lukaku dà affidabilità maggiore, ma potrebbe richiedere uno sforzo economico fuori portata. Dybala si incastra bene con Dzeko, ma magari può andare incontro a problemi fisici”.

Capitolo sacrificio in uscita: più facile rimpiazzare Bastoni o Lautaro?

“Di difensori ce ne sono sempre meno, per cui bisogna tenerseli stretti. I campionati si vincono con i difensori: il Milan ha vinto subendo 2 gol in 15 partite, pur avendo solo due attaccanti in doppia cifra. Lautaro all’Inter ha fatto 21 gol, ma i nerazzurri non hanno vinto lo scudetto. Tra i due, sacrifico l’argentino”