ESCLUSIVA Collovati: “Milan-Inter, Inzaghi si gioca un po’ di futuro. Skriniar? Ha deciso”

Ci siamo. Ancora poche ore e Milan e Inter scenderanno in campo per contendersi la Supercoppa italiana. Si gioca a Riyad, ma a Milano è comunque alta la tensione per una sfida che porta con sé tanti temi. Alcuni li abbiamo sviluppati con Fulvio Collovati, doppio ex, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: “Secondo me si gioca di più l’Inter. Il Milan è un periodo di involuzione, i nerazzurri sono leggermente in crescita e si giocano di più. Inzaghi si gioca anche una parte di futuro: nonostante le due coppe vinte l’hanno scorso, non aver vinto il campionato non è andato giù ai tifosi. Per Pioli il discorso è diverso, non credo sia ancora il caso di metterlo sotto processo, anche perché gli errori commessi in sede di mercato non dipendono da lui".