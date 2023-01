Brozovic-Kessie, Mentana: “Giù le mani da Marcelo! Solo un ingrato e autolesionista…”

Non si placano le voci di un possibile scambio a centrocampo sull'asse Milano-Barcellona. I nomi in ballo sono quelli di Franck Kessie e Marcelo Brozovic. Uno scambio che molti tifosi dell'Inter non vedono di buon occhio. Anche Enrico Mentana, grande estimatore di Epic Brozo, si schiera con chi è contrario a questa mossa di mercato.