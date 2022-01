Inter, Inzaghi: “Vittoria meritata. Zhang contento, la squadra ha chiesto un premio”

Il commento del tecnico nerazzurro che ha vinto con la sua squadra il primo trofeo della stagione, la Supercoppa

Penso che tutti quanti volessero giocare. Gagliardini è stato uno dei migliori in campo con la Lazio. Faccio le scelte di volta in volta. Gli attaccanti sono in condizione. Anche Correa è entrato bene. Lautaro e Dzeko prima ci avevano aiutato tantissimo, secondo me. Quindi di volta in volta devo scegliere. Anche l'ingresso di Vidal ci ha dato una mano. Dimarco è stato determinante per il gol. Noi dobbiamo continuare in questo modo. Sapendo che volevamo questo trofeo a tutti i costi, non lo vincevamo dal 2010, era come il passaggio del turno. Per i tifosi e la società che ha l'Inter era passato troppo tempo.