Sanchez: “Sono leone in gabbia, fatemi giocare e sono un mostro. Ricordo che Conte…”

Le parole del goleador della serata: il cileno ha segnato la rete che vale la Supercoppa

Per me mai è stato male solo che non mi fanno giocare. Sono come un leone in gabbia. Se mi fanno giocare sono un mostro. Più gioco e più me la sento. Poi sceglie il mister e si rispetta. Conte arrivava e mi diceva nessuno gioca come te qui. Poi mi diceva ti faccio giocare gli ultimi 15-20 minuti perché fa la differenza, mi fai soffrire mettimi prima rispondevo io.