“Non siamo l’Inter”. Pistocchi demolisce la Juve sul confronto indegno tra Calciopoli e Coronavirus

Un confronto imbarazzante. Indegno. Tra una tragedia nazionale (e internazionale) e il più grande scandalo sportivo, la più grande frode della storia dello sport. Eppure, qualche tifoso juventino ha pensato bene di paragonare l’eventuale scudetto assegnato alla Juventus in caso di stop dei campionati per cause di forza maggiore con lo scudetto revocato ai bianconeri per illecito sportivo e assegnato, ovviamente, alla prima squadra in classifica dopo le penalizzazioni.

Addirittura, è arrivato il like di Andrea Agnelli ad aumentare la gravità della presa di posizione bianconera. E Maurizio Pistocchi ha voluto sottolineare l’incredibile episodio.

“Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l’Inter. Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con titoli revocati per illecito e campionati interrotti per cause di forza maggiore é imbarazzante. E più imbarazzante se condiviso da chi ostenta scudetti revocati”, ha sentenziato Pistocchi.