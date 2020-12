Inter, contatti con Giroud: c’è anche la Juve. Marotta studia il piano ‘alla Young’: i dettagli

L’Inter punta forte su Olivier Giroud. Le quattro reti in Champions League rappresentano il biglietto da visita dell’attaccante francese, che punta gli Europei e vuole giocare con maggiore continuità. Come riferisce Tuttosport, l’agente di Giroud – Michel Manuello – ha fissato a Natale la deadline per capire le intenzioni di Frank Lampard, manager del Chelsea. Fino ad ora, il francese ha giocato col contagocce in Premier League: 17 minuti col West Brom, 13 con il Burnley, 11 col Tottenham e 3 contro Sheffield United e Newcastle.

Il club nerazzurro resta alla finestra. Se non dovesse aumentare il minutaggio, il procuratore di Giroud è pronto a tornare all’assalto con Marina Granovskaia per chiedere la cessione. Secondo Tuttosport, già sono stati presi contatti con l’Inter mentre la Juventus resta sullo sfondo. Giroud guadagna 3,5 milioni al Chelsea e potrebbe firmare per 18 mesi. I Blues, che in estate chiedevano 4 milioni più 1 di bonus per il cartellino, dovrebbero abbassare le loro pretese.

L’Inter, che già a gennaio scorso aveva strappato il sì del Chelsea per Moses, è pronto a formulare una proposto simile a quella con cui riuscì 11 mesi fa a a convincere il Manchester United e Ashley Young: contratto di sei mesi con opzione, mentre ai Red Devils poco meno di 1,8 milioni di euro. Per il quotidiano, già sabato la gara col Leeds può essere una prima cartina tornasole.