CdS – Conte ne ha per tutti: l’Inter getta acqua sul fuoco, ma le occasioni perse…

Antonio Conte non smette di tenere alta la tensione: le sue dichiarazioni al termine della sfida contro la Roma hanno fatto parecchio rumore, e per l’ennesima volta in stagione ha criticato senza mezzi termini la propria dirigenza. Il club, secondo il Corriere dello Sport, sa che queste uscite fanno parte del personaggio e, per il momento, preferisce gettare acqua sul fuoco: “Conte contro Inter, ci risiamo. […] Nel denunciare il trattamento “subìto”, Conte ha anche messo sul banco degli imputati i suoi dirigenti, che, dalla sua ottica, non si sarebbero impegnati adeguatamente per difendere la squadra“.

PRECEDENTI – “Non è stata la prima volta che sono scattate le scintille. Basti ricordare, quando, un anno fa, dalla Cina, Conte denunciava il ritardo sul mercato, non avendo di fatto attaccanti da mandare in campo nelle amichevoli. Ma eravamo agli albori di una nuova avventura. C’era ancora bisogno di conoscersi. Il peggio è arrivato dopo, quando la stagione è cominciata. E le “esplosioni” sono spesso coincise con risultati negativi o traguardi mancati“.

PACCHETTO CONTE – “Proprio perché non è un inedito, ieri in casa Inter si è cercato soprattutto di gettare acqua sul fuoco. Volendo sintetizzare, il messaggio trasmesso è che certe esternazioni fanno parte del personaggio: quando si decide di prendere il “pacchetto” Conte, in sostanza, occorre accettare anche i suoi eccessi. Del resto, viene fatto notare, accadeva pure alla Juventus. E, in ogni caso, nascerebbe tutto dall’incapacità di accettare la sconfitta. Inoltre, pur essendo magari esagerati come toni, tali sfoghi avrebbero anche il fine di stimolare una reazione, di moltiplicare gli sforzi per continuare a crescere, a migliorare, a costruire la mentalità vincente e, quindi, a raggiungere i traguardi che sono stati posti“.

OCCASIONE UNICA – “In viale della Liberazione viene fatto anche un ragionamento. Ovvero che questa si è rivelata un’annata particolare: i tanti e non previsti “inciampi” della Juve hanno offerto uno scenario unico, che magari, sfruttando meglio certe opportunità – le gare con Sassuolo e Bologna su tutte, oltre che le più recenti -, avrebbe potuto avere un esito diverso. Ecco perché gli eventuali alibi vanno messi da parte“.