Conte, 3-4 acquisti per un’Inter più competitiva. Doppio colpo in difesa, Vidal per il centrocampo

In attesa della ripresa della Serie A, l’Inter si muove già per la prossima stagione. Non ci saranno troppi ingressi, ma solo alcuni aggiustamenti per rendere ancor più competitiva la rosa di Conte. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, saranno 3-4 colpi importanti che permetteranno alla squadra nerazzurra di fare il definitivo salto di qualità

Uno o due difensori centrali, Kumbulla potrebbe rimanere un altro anno a Verona. Mentre per Verthonghen toccherà lui scegliere tra una grande squadra o il posto fisso in una squadra minore. L’Inter cercherà poi un centrocampista di grande spessore e fisicità come Vidal e un giocatore da ultimi 30 metri che può essere Eriksen perfettamente integrato.