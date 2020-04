Eriksen si allena insieme al figlio. Il centrocampista dell’Inter è in garage e lì gioca insieme al bimbo che si diverte tantissimo nel vedere il papà correre e scattare. Il giocatore aveva trascorso parte della quarantena da solo alla Pinetina quando l’albergo che lo ospitava in Italia aveva chiuso a causa per il coronavirus. Dopo l’isolamento ha ritrovato la sua famiglia e loro, tra un allenamento e l’altro in casa, dedica il suo tempo.