Conte: “Secondo posto solo mio e dei calciatori. Attacchi gratuiti e la società non ha…”

Antonio Conte in conferenza stampa: “Non dimentichiamo che Sanchez per tre quarti del campionato non lo abbiamo avuto, che era la prima alternativa a Lukaku-Lautaro che per fortuna hanno retto e si sono sobbarcati del lavoro in più. Va dato merito ai ragazzi, 82 punti sono tanti perché dimostrano che si è lavorato bene. Mi dispiace perché ho visto attaccare l’Inter in maniera brutta. Attacchi gratuiti a me, ai giocatori. Questo non mi è piaciuto perché ho visto poca protezione da parte del club da questo punto di vista. Ci siamo compattati di più e siamo diventati più forti, ma oggi ce lo gustiamo noi, io e i calciatori, noi che lavoriamo ad Appiano quesi t82 punti anche se non significano niente. Chi vince rimane scritto nella storia. Questo è un buon risultato che lo tengo stretto per me, per i calciatori, i magazzinieri, i fisioterapisti, Oriali, chi sta vicino alla squadra. Ci tengo a sottolineare questo”.

Getafe? “Le ultime due partite abbiamo vinto contro il Napoli e contro l’Atalanta. I bergamaschi segnavano da 28 squadre. C’è solo da applaudire Gasperini e i loro calciatori, lui ha portato qualcosa di nuovo. Come in passato tanti hanno copiato quello che ho fatto io oggi Giampiero è un punto di riferimento. Complimenti a loro, alla loro società. Un’occasione per fare complimenti sinceri al club loro e ai miei perché abbiamo vinto una partita difficile. Sarà una battaglia perché il Getafe è una squadra scorbutica, fanno delle lotte, basta guardare Real Madrid e Barcellona con loro. Risultati striminziti. Sarà una battaglia, ma so di contare su bravissimi calciatori e grandi uomini. Ai nostri tifosi dico che faremo di tutto e daremo tutto, non so se questo tutto cdi porterà alla finale o ad alzare la Coppa. Venderemo sicuramente cara la pelle”.

(Inter TV)