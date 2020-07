Inter, ma quale tensione: ecco il messaggio di Zhang per il compleanno di Conte

Oggi il tecnico dell’Inter Antonio Conte compie 31 anni. Il club nerazzurro ha fatto i migliori auguri all’allenatore per l’anniversario con un post sui social e il presidente Steven Zhang ha voluto in prima persona fare gli auguri a Conte, ma anche spazzare via ogni dubbio sul futuro del tecnico dell’Inter. “Un grande torta per il nostro top coach”, questo il commento del presidente al post social dell’Inter.

Nelle scorse settimane si era parlato di un Conte nervoso e di un futuro in dubbio per l’allenatore, anche perché la società non aveva digerito, secondo la stampa, le recenti uscite del tecnico. Ci ha pensato così Zhang a spazzare via ogni dubbio sul pensiero del club sul lavoro di Antonio Conte all’Inter.