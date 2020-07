CdS – Conte nervoso ma la sua Inter era facile da leggere: faceva sempre la stessa giocata

Anche il Corriere dello Sport di questa mattina pone l’attenzione sulla monotonia tattica mostrata in campo dall’Inter a Verona: “L’Inter ha tenuto più il pallone (60% al 45′), ma ha faticato a creare e soprattutto ha mostrato un unico spartito tattico: il lancio lungo per Lukaku, chiamato a difendere la sfera spalle alla porta con il fisico e a far salire i compagni. Brozovic era sempre pressato e, con gli esterni un po’ in tilt, non c’era nessuno che potesse cucire il gioco. L’azione nerazzurra così era semplice da leggere: palla ad Handanovic e lancio per Lukaku o Sanchez. Per metà tempo l’Hellas ha tenuto in pugno la sfida, sfiorando anche il raddoppio, e solo dal 25′ in poi, gli ospiti si sono fatti vivi con conclusioni da fuori, non con azioni corali. Inevitabile il nervosismo di Conte che ha anche battibeccato con Juric”.