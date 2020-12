Conte, Cagliari nel destino: un ricordo per la missione scudetto Inter. E senza Europa…

L’Inter di Antonio Conte, dopo la bruciante e troppo precoce eliminazione dall’Europa, è pronta a rituffarsi nel campionato, diventato oramai il grande (l’unico?) obiettivo stagionale. I nerazzurri, reduci da tre successi consecutivi in Serie A, ripartono dalla trasferta di Cagliari. Un avversario che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, evoca bei ricordi al tecnico interista:

“Cagliari, sempre Cagliari: non c’è squadra più intrecciata al destino di Antonio Conte. Se ieri contro i sardi il tecnico ha vissuto la prima vertigine della carriera in panchina (lo scudetto) e si è affermato come allenatore cannibale, oggi contro la stessa squadra è chiamato a una rinascita dopo il naufragio di Champions“.

LA PRIMA GIOIA – “Nella sua prima stagione juventina Conte ereditò una squadra allo sbando, senza Europa dopo l’ennesimo settimo posto dell’anno prima. In quel 2011-12 riversò tutta l’energia sullo scudetto e, dopo una battaglia di nervi contro il Milan di Ibra, riportò il titolo in bianconero, il primo post Calciopoli. La gioia finale è datata 6 maggio del 2012 a Trieste, proprio contro un Cagliari assai meno completo di questo: gol di Vucinic e autorete di Canini“.

PRECEDENTI – “Se il sogno europeo è definitivamente tramontato, adesso c’è spazio e tempo per concentrarsi definitivamente sullo scudetto. Più che obiettivo, quasi una missione per il tecnico leccese. La narrativa e i numeri dicono che Conte dia il meglio di sé quando può concentrarsi su un’unica competizione domestica. […] Anche nella prima stagione al Chelsea, nel 2016-17, Conte ha potuto concentrare ogni grammo di energia sul campionato: la Premier è stato il degno coronamento di una cavalcata senza distrazioni“.