Gds – Inter, lo scudetto quasi una missione. C’è una aggravante rispetto al recente passato

Come è accaduto la scorsa stagione e quella prima ancora, l’Inter stecca l’ultima partita del girone di Champions e va fuori dall’Europa. Ma questa volta non arriva nemmeno la magra consolazione dell’Europa League. “Come nelle ultime due stagioni aveva il destino in mano e l’ha buttato clamorosamente via, ma con una aggravante rispetto al recente passato: non c’è neanche la consolazione dell’Europa League“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Da adesso a metà settimana Antonio Conte dovrà vedere gli altri competere nel Continente, mentre lo scudetto diventa più che un obiettivo. Quasi una missione”.

(Gazzetta dello Sport)