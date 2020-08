Allegri o Conte, così svolta il mercato Inter: grosso colpo in mezzo. Big ceduto, cambia tutto

Uno dei nodi nel faccia a faccia tra Steven Zhang e Antonio Conte sarà il mercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, molto dipenderà dal prossimo allenatore che siederà sulla panchina nerazzurra. “Il mercato in entrata dipenderà dalle cessioni. E un sacrificio importante è già stato messo in preventivo e dipenderà dalle offerte in arrivo. Significa che Lautaro rimane in bilico, ma anche Skriniar e Brozovic. Conte aveva già chiesto di fare di tutto per trattenere il “Toro”, dando il via libera alla cessione del difensore slovacco. Per Allegri, invece, quest’ultimo deve essere considerato un titolare della difesa e quindi incedibile“, sottolinea il quotidiano.

Ma indipendentemente dall’allenatore, lo sforzo maggiore verrà fatto per un centrocampista. “Nel mirino, fino a poco tempo fa, c’erano Ndombele del Tottenham e Kantè del Chelsea, profili graditi a Conte, che immaginava un doppio mediano a protezione della difesa, con un trequartista (Eriksen) più avanzato e con maggiore libertà. Allegri, invece, vorrebbe un elemento di grande fisicità e l’identikit fornito è quello di Emre Can“.

(Corriere dello Sport)