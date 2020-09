GdS – Inter, rivoluzione Conte completa: ecco come Antonio ha ‘cancellato’ Spalletti in 13 mesi

La rivoluzione è completa. Sono rimasti solo in cinque dalla gestione Spalletti (con uno in partenza). Per il resto, Antonio Conte nel giro di 13 mesi ha completato la trasformazione dell’Inter, rendendola una creatura a sua immagine e somiglianza. I cinque rimasti sono Handanovic, de Vrij, Lautaro Martinez, Skriniar e Brozovic, che resta in uscita.

Per il resto, l’Inter è profondamente cambiata. Sia negli ultimi, sia nel gioco. Non solo a livello tattico (passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre), ma anche nell’impostazione della manovra, nel credo calcistico. Conte ha completato la sua rivoluzione in soli 13 mesi, convinto che possa portare i nerazzurri alla vittoria. E, dopo il patto di Villa Bellini, l’assalto è pronto a partire. Scrive gazzetta.it:

“In 13 mesi il tecnico salentino ha promosso un radicale cambiamento a livello di nomi, schemi e mentalità. Un ribaltone in piena regola che, nel giro di due sessioni e mezza di mercato, ha imposto ben sette volti nuovi nella formazione titolare. Della vecchia guardia nell’ultimo anno di Spalletti sono rimasti solo in cinque: Handanovic, De Vrij, Lautaro, Skriniar e Brozovic. Ma il croato è fuori dal progetto e, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà Milano a breve. Le fondamenta del vecchio progetto sono già acqua passata, con un significativo aumento del valore della rosa e del tasso tecnico“.

(Fonte: gazzetta.it)