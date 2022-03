Conte: “L’Inter mi aveva chiesto questo. Al Tottenham obiettivi diversi. Ora i nerazzurri…”

Il tecnico ammette che le ambizioni del Tottenham sono molto diverse da quelle che ha vissuto con l'Inter

Antonio Conte ammette che le ambizioni del Tottenham sono molto diverse da quelle che ha vissuto con i club allenati nel recente passato. In particola il tecnico fa riferimento alla sua avventura sulla panchina dell'Inter per fare un parallelo con la situazione che sta vivendo con gli Spurs: "Quando l'Inter è venuta a casa mia per chiedermi di accettare la loro proposta, mi ha chiesto di vincere entro due anni e mi hanno dato la possibilità di fare quello che volevo", ha detto Conte che con l'Inter ha vinto lo scudetto la scorsa stagione.

"Posso dirvi questo: con il Tottenham, onestamente, di questo non si parlava. Forse l'obiettivo è diverso perché anche in Italia, in quel momento, c'era solo la Juventus. In due anni abbiamo vinto e ora l'Inter è una delle migliori squadre d'Italia. Ora la situazione che ho trovato è totalmente diversa. Non possiamo confrontare la situazione con la mia esperienza all'Inter, sono due livelli diversi".