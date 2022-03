Inter, febbraio all’opposto rispetto a Conte: il confronto. “Filosofie diverse ma Inzaghi…”

Simone Inzaghi e l'Inter hanno reagito ad un momento difficile, vincendo nettamente contro la Salernitana venerdì. Ma la strada è ancora lunga

Inzaghi ha chiuso il girone d'andata con il primo posto e una qualificazione agli ottavi di Champions che mantiene l'Inter in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Il tecnico piacentino ha dato maggiori libertà in campo e la squadra, fino a dicembre, ha trovato la via del gol con estrema facilità. Conte aveva invece tutt'altra filosofia e Hakimi e Lukaku in più ma i numeri evidenziano come, un anno fa, l'Inter aveva 10 punti in più, aveva segnato 10 gol in più con 20 vittorie contro le 16 attuali dell'Inter di Inzaghi, sempre col match di Bologna da recuperare. "Senza Hakimi e Lukaku, Inzaghi ha fatto delle necessità un'ottima virtù prima del calo. Inzaghi è ancora in corsa su tutti i fronti a differenza di Conte, eliminato ai gironi: è presto per trarre conclusioni ma è da i grandi ostacoli che nascono poi i grandi obiettivi", evidenzia Sport Mediaset.