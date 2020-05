Inter, Conte ci crede davvero: Nainggolan torna per restare. Anche in società votano sì

Radja Nainggolan all’Inter ha mostrato ben poco del suo immenso talento. Nonostante qualche gol decisivo (soprattutto quello che ha deciso la corsa Champions), lo stesso Ninja ha ammesso di non essersi sentito all’altezza durante l’esperienza a Milano.

Poi le strade del club e del centrocampista si sono separate, malgrado la stima di Conte, che ha sempre voluto lavorare con Nainggolan. Ora, complice un riscatto complicato e l’emergenza coronavirus, Nainggolan potrebbe davvero diventare la freccia a sorpresa per il tecnico nerazzurro.

“Se poi le opportunità di un mercato quanto mai soggetto alle conseguenze della pandemia potranno fare di Radja una “pedina di scambio” allora potrà anche trovare dimora altrove ma il punto, al di là delle questioni economiche che al momento rendono inevitabile un suo ritorno dal Cagliari ( il club sardo non è nelle condizioni di poterlo riscattare), è che da parte della società nerazzurra e soprattutto di Antonio Conte non c’è alcuna preclusione al suo reintegro in rosa. Anzi, dal punto di vista tecnico, l’allenatore nerazzurro è pronto a fare di Nainggolan una sua nuova personalissima scommessa, da vincere ovviamente“, sottolinea oggi Sportmediaset.

Il giocatore non vede l’ora

“E se Conte vuole provare dunque a investire le sue attenzioni sul belga, lo stesso Nainggolan ha la voglia di scommettere su se stesso, non solo per i due anni di contratto che ancora lo legano all’Inter, quanto invece per dimostrare di essere ancora a tutti gli effetti un giocatore capace di ritagliarsi un ruolo non marginale in un contesto fortemente competitivo”.