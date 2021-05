Crescita impetuosa con Conte. Impatto super, dal 2019 l’Inter ha messo la freccia

Dall'arrivo del tecnico l'Inter è migliorata sotto tutti gli aspetti, sia sul campo che fuori, e i numeri certificano questa crescita

Il lavoro svolto dal tecnico da quando è alla guida dei nerazzurri è stato importante e decisivo. La crescita dell'Inter sotto la sua guida è stato evidente sotto tutti i punti di vista, sia a livello tattico che mentale. E i numeri confermano questa crescita: alla fine della stagione 2019 l'Inter aveva collezionato 69 punti, quest'anno ne ha conquistati 91, ben 22 in più. Con una media punti di 2,40 a partita, incrementando anche il bottino dei gol segnati: da 57 a 89, 32 in più. I giocatori in gol nel 2019 erano stati 13, quest'anno 17. Un incremento decisivo, una crescita che ha portato lo scudetto e che tutti i tifosi nerazzurri si augurano che non terminerà qui.