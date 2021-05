Tronchetti: “Sarebbe delitto perdere Conte. Bene Oaktree. Suning, la buona notizia è…”

Parla Tronchetti Provera: "Suning? Al momento quello che hanno fatto va nella direzione di sostenere l'Inter"

"Un lavoro straordinario fatto da un grande allenatore come Conte, che è riuscito a valorizzare un gruppo di giocatori già di buon livello uno per tutti Lukaku. Una grande Inter e un grande risultato".

Sul ruolo diverso come sponsor, Tronchetti ha detto: "Usciamo in un momento positivo con la squadra che ha raggiunto tutti gli obiettivi ma dopo 26 anni il legame rimane . Una bella avventura che finisce bene".

Sull'aver interrotto i nove Scudetti di fila della Juventus, Tronchetti dice: "La prima soddisfazione è la vittoria, quello passa davanti a tutto il resto. Poi una piccola soddisfazione per aver battuto l'avversario di sempre".

"Sul futuro di Suning si può rimanere solo alle loro dichiarazioni: al momento quello che hanno fatto va nella direzione di sostenere l'Inter. Questo finanziamento è una buona notizia per la squadra e per tutti i tifosi. La cosa buona cosa è che qualunque cosa facciano la faranno non sotto una pressione finanziaria superata. Questa è una buona notizia".