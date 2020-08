CdS – Inter-Conte, diktat di Zhang. Il tecnico avrà un peso, mai carta bianca. E il mercato…

Ieri tutta la dirigenza dell’Inter ha pranzato insieme in hotel. C onte, Marotta, Zanetti, Ausilio, Baccin e Oriali erano tutti allo stesso tavolo. Clima sereno e nei discorsi, nessun riferimento a sabato, assicura il giornale. È stato fatto seguito a quanto chiesto da un diktat del presidente. Quindi si sta cercando di dare comunque al ritiro un senso di serenità in attesa della gara.

Insomma, momento di tregua ma poi si dovrà trovare una soluzione per andare avanti. L’eventuale vittoria dell’Europa League potrebbe non cambiare il corso degli eventi.

MAI CARTA BIANCA

“Il “peso” di Conte aumenterebbe, ma Zhang, in costante contatto con i suoi due ad, non gli concederà mai carta bianca né sul mercato né sul controllo “militare” del club. E’ disposto a fare il possibile (forse qualcosa… di più, proprio come successo da quando Antonio è arrivato alla Pinetina) per accontentarlo nella campagna di rafforzamento, ma i conti del club andranno preservati”, si legge nell’articolo di Ramazzotti.

Una via di mezzo tra il pacchetto preconfenzionato di cui ha parlato Conte e le sue richieste. Per Suning Conte dovrà continuare a fare l’allenatore e la società dovrà continuare a fare il suo.

(Fonte: Corriere dello Sport, 5-8-2020)