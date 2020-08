GdS – Le parole di Zhang sono servite: tregua Inter-Conte. “Dopo la telefonata Cina-Italia…”

“Le parole di Steven Zhang sono servite. L’Inter vuole calare il primo asso in Europa League contro il Getafe e non pensa alle polemiche, allo sfogo di Conte, al futuro del tecnico. Non vuole farlo perché non è il momento giusto”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla ‘tregua’ tra il tecnico e la società nerazzurra dopo le tuonanti dichiarazioni di Conte al termine del match vinto contro l’Atalanta sabato scorso. Ma le parole di Conte alla vigilia della sfida al Getafe sono state di ben altro stampo: “C’era da immaginarselo dopo la telefonata Cina-Italia tra il presidente e Antonio. L’Inter volta pagina per il bene dell’Inter, perché c’è un’Europa League che oggi ha un format che la rende davvero accessibile e ogni sforzo deve andare in quella direzione. Suning l’ha sempre detto: dobbiamo tornare a vincere, l’Inter deve alzare nuovamente un trofeo (che manca dal 2011: la Coppa Italia)”, commenta la Rosea.

FUTURO CONTE – Dopo la conclusione dell’Europa League ci sarà un confronto tra i piani alti e Conte. L’obiettivo chiaramente è che questo incontro sia il più tardi possibile, cioè negli ultimi giorni di agosto quando è in programma la finale di Europa League, visto che lo stesso Conte insegue quel traguardo che gli è scappato nel 2014 quando allenava la Juventus dopo essere stato eliminato dal Benfica perdendosi così la finale a Torino. L’atmosfera, in casa Inter, ora è distesa ma la pressione è tanta perché step by step si può arrivare al traguardo ma è vietato sottovalutare il Getafe, primo scoglio da superare.