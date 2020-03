Coronavirus, stop totale. L’UEFA decide su tre opzioni: rinvio Euro20 o altre formule in Coppe?

Ora lo stop è totale. Anche l’UEFA alla fine ha deciso di rinviare le partite di Champions League ed Europa League della prossima settimana. E passato l’emergenza del coronavirus le date di recupero delle gare dovranno essere calcolate alla precisione. Il 17 la Federazione del calcio europeo incontrerà le altre federazione, le leghe, rappresentanti di club e giocatori in video conferenza per definire le nuove date.

L’opzione più praticabile è quella che venga spostato l’Europeo del 2020 al 2021. Si sono fermati anche il campionato francese, quello inglese e quello spagnolo. Restano ancora le gare in Serbia, la Russia dove si gioca con massimo cinquemila spettatori in tribuna, la Svezia, la Danimarca, la Turchia e pochi altri Paesi. Si sono fermate altre competizioni in tutto il mondo. Intanto spuntano altri casi anche in altri club. Come Hudson-Odoi del Chelsea. Lui è risultato positivo al Covid19 e serviranno altri giorni per capire se ci sono altri compagni con lo stesso problema. Si dovrebbe ripartire almeno a metà aprile ma ci sono tante cose da capire e tante cose da intrecciare. Anche perché il coronavirus non ha dato segnali di essere controllabile. Se si ricominciasse a metà aprile, spiega La Gazzetta dello Sport – si potrebbe recuperare tutto. Completare anche i campionati e le Coppe. Ma al momento sembra difficile. La soluzione più semplice resta quella di far slittare gli Europei. In quel modo si potrebbero recuperare anche le Coppe. Ma con l’Europeo nel 2021 slitterebbero altri tornei. Questo il quadro che fa la rosea:

“Il Mondiale donne e l’Euro U.21 potrebbero essere rinviati al 2022, visto che il Mondiale è a dicembre e c’è spazio in estate. La “final four” di Nations League può essere anticipata a marzo 2021. Il Mondiale per club Fifa dovrebbe essere rimandato al 2023, essendo previsto negli anni dispari (e fissato in Cina nel ‘21…). Infine, andrebbero compresse le date di Qatar 2022“. Quella di spostare gli Europei è l’idea più probabile. Se invece se si dovesse decidere di salvare Euro 2020 a quel punto le opzioni sarebbero tre.

OPZIONE A – Verrebbe cambiata la formula delle partite di EL e CL. Se si riprendesse a metà aprile si potrebbe pensare per esempio a spareggi secchi al posto delle due gare degli ottavi. Anche per l’Inter e la Roma che non hanno giocato con Getafe e Siviglia. E poi ci sarebbe una gara secca per i quarti e semifinali con andata e ritorno prima della finale.

OPZIONE B – Si potrebbe completare la Champions con meno date. Dopo i quarti si giocherebbe direttamente un torneo a quattro per la finale a Istanbul.

OPZIONE C – Final eight dopo gli ottavi per stabilire chi vince. Chi dovesse arrivare in finale giocherebbe tre gare.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)