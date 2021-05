Inter, Conte ha ancora fame e va a caccia di record: nessuno sconto alla Juve

Una fame mai sopita, nemmeno a traguardo raggiunto. Se poi guardiamo poco in avanti, l'occasione per sfamarsi è di quelle ghiotte

Marco Macca

Una fame mai sopita, nemmeno a traguardo raggiunto. Se poi guardiamo poco in avanti, l'occasione per sfamarsi è di quelle ghiotte, piene di significati, sportivi e non. Antonio Conte, dopo aver conquistato lo scudetto sulla panchina dell'Inter, il 19° della storia nerazzurra, è pronto a ripartire ancora una volta.

Il 5-1 alla Sampdoria e il 3-1 alla Roma, arrivati a tricolore acquisito, infatti, non hanno calmato la voglia di vincere del tecnico nerazzurro, che ha tutte le intenzioni di vincere anche domani sera a Torino contro la Juventus e, perché no, fare uno scherzetto ai bianconeri, impegnati nella rincorsa a un posto in Champions League. Ecco perché Conte è pronto a schierare nuovamente la formazione migliore. I numeri, d'altronde, raccontano di un allenatore che non stacca mai la spina, che sta davvero scrivendo la storia interista:

"I numeri crudi dicono che l'Inter ha il terzo migliore attacco (a spiccioli da Atalanta e Napoli), le migliori difesa e differenza reti. Che in casa ha vinto le ultime 15 di fila (16, col 3-0 nel derby di febbraio) e che nessuno aveva mai iniziato il girone di ritorno con 11 successi consecutivi. Se batterà l'Udinese il 23 maggio, Antonio sarà l'unico tecnico interista capace di battere almeno una volta nella stagione dello scudetto tutte le avversarie. Stra primo come percentuale di successi nelle prime 200 panchine in A, superando la Roma ha raggiunto le 100 gare in nerazzurro (considerando tutte le competizioni) con 63 vittorie, 23 pareggi e 14 sconfitte. Staccati Mourinho (60-26-14) e Mancini (57-33-10)", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Fonte: gazzetta.it)