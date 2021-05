CdS – Inter, Conte vuole vederci chiaro: futuro rimandato. E sul suo stipendio…

Il tecnico nerazzurro, in scadenza nel giugno del 2022, non ha ancora dato certezze sulla sua permanenza a Milano

In casa Inter è arrivato il giorno del confronto tra dirigenza e squadra : il presidente Steven Zhang, accompagnato dai vertici del club, si recherà oggi alla Pinetina per fare chiarezza sulla questione finanziaria e sulla necessità di ridurre il costo del personale. Un discorso, quello legato ai tagli degli stipendi, che riguardera anche Antonio Conte e lo staff tecnico, come scrive il Corriere dello Sport.

"Il taglio riguarderà anche lo staff tecnico e dunque l'ingaggio da 12 milioni netti più 2 di bonus del tecnico di Lecce. Il discorso sulla sua permanenza e sul rispetto dell'ultimo anno di contratto, però, dovrebbe essere slegato e rimandato a dopo la partita con la Juventus di sabato o la chiusura del maxi finanziamento. Per dare una risposta sulla sua permanenza, l'ex ct vuole sapere di preciso che sacrifici andranno fatti in termini di cessioni di giocatori e quanto si potrà reinvestire.

Perché sarebbe bello, come nel mondo delle favole, cedere chi non è ritenuto fondamentale e guadagna molto (Sanchez, Vidal, Vecino, magari Eriksen e Pinamonti) per tenere tutti i big, ma in viale della Liberazione sanno che probabilmente le offerte arriveranno (al ribasso?) solo per i più appetibili (Lukaku, Barella, Bastoni, Hakimi, Martinez, De Vrij e Skriniar) o in scadenza nel 2022 (Brozovic). Conte, insomma, ci vuole vedere chiaro".