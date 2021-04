L’Inter ha trovato il giusto mix: Brozovic-Eriksen, il doppio play fa felice Conte

Con il croato e il danese in mediana l'Inter riesce a trovare sempre la giocata in verticale e la costruzione dal basso

I numeri e le statistiche dei due giocatori confermano come Brozovic sia il perno del gioco dell'Inter e come Eriksen sia cresciuto, diventando a pieno un giocatore di Conte. Il croato imposta, ma quando viene marcato c'è anche l'ex Tottenham che può prendere il suo posto. La qualità in mezzo al campo paga sempre e il tecnico ha finalmente trovato il giusto mix tra corsa, fisicità e tecnica. Con Brozovic, Barella ed Eriksen a pieno regime il centrocampo è fatto.

Con il Cagliari Brozovic si è ripreso lo scettro del maratoneta: è lui il primo per km percorsi della gara, ma anche Eriksen ha fatto il suo in quanto a corsa. Il danese è il quarto per strada percorsa tra i nerazzurri. L'ex Spurs è anche il primo per tiri tentati, 4 le conclusioni di cui 2 hanno impegnato il debuttante Vicario. Esclusi i difensori, che nel gioco di Conte impostano e toccano tanti palloni, sono proprio Brozovic ed Eriksen i due giocatori che hanno avuto di più il pallone tra i piedi. E sono anche i due nerazzurri che emergono per palle giocate in avanti, a conferma della ricerca del passaggio in verticale e dell'imbucata. Un binomio importante a cui Conte difficilmente rinuncerà, la coppia garantisce corsa, tecnica e occasioni da gol create.