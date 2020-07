Sky – Inter vuole continuare con Conte. Lui farà valutazioni, ma si aspetta rivoluzione

Momento di analisi per l’Inter e Conte. Diverse le indiscrezioni sul futuro dell’allenatore. A Skysport Di Marzio ha spiegato: “Siamo in grado di provare a ricostruire la situazione: l’Inter non vuole arrivare all’esonero di Conte, vuole continuare con l’allenatore anche in futuro. Bisognerà capire se le valutazioni anticipate dal tecnico, su rosa e aspetto tecnico, sui rinforzi, ma anche a livello organizzativo, saranno sulla stessa lunghezza d’onda rispetto a quelle della societ. Se i miglioramenti e gli obiettivi dell’Inter saranno gli stessi del tecnico. Sarà un’Inter subito vincente? Si punterà sui giovani? La società aveva chiesto un miglioramento e c’è stato soprattutto nelle prime dieci partite che forse avevano illuso un po’ tutti”.

“Conte si aspetta una rivoluzione importante per la prossima stagione, per vincere subito. L’Inter potrà fare un mercato con cessioni e acquisto, con giovani di talento ma non con sette otto giocatori da 70-80 mln”, ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: SS24)