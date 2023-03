Conte-Inter, difficile ma non impossibile: la situazione. Antonio è cambiato e con Lukaku…

All'inizio della sua avventura al Tottenham, Antonio Conte aveva dichiarato: "Magari tornerò un giorno per ribaltare i pronostici". Chissà che quel giorno non arrivi presto visto che il tecnico ha lasciato gli Spurs e ha voglia di tornare ad allenare in Italia. La panchina di Simone Inzaghi traballa, per questo l'ipotesi Conte all'Inter non è poi così remota. " Conte all’Inter ha lavorato per un biennio in cui ha rifinito con lo scudetto il lavoro avviato da Luciano Spalletti. Non si è lasciato bene, ma è difficile trovare un distacco dolce di Conte. Le sue separazioni sono sempre traumatiche", sottolinea la Gazzetta dello Sport.