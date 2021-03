Da Mou a Mancini, Conte li mette tutti in fila. Nessuno come lui all’Inter negli ultimi 25 anni

Il tecnico dell'Inter sta viaggiando a ritmi altissimi, è il tecnico nerazzurro con la media punti più alta di tutti

Andrea Della Sala

Il lavoro svolto fin qui da Conte alla guida dell'Inter è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico nella passata stagione è arrivato a un punto dalla Juventus e in finale di Europa League; quest'anno guida la Serie A con 9 punti di vantaggio sul Milan e sta dominando il campionato. Un apporto importante quello del tecnico nerazzurro confermato anche dai numeri: Conte è il miglior allenatore dell'Inter per media punti negli ultimi 25 anni. Con 2.26 meglio anche di Mourinho e Mancini.

Il migliore per media punti degli ultimi 25 anni

Solo con Juve e Chelsea ha fatto meglio

L'Inter sta viaggiando a ritmi molto sostenuti. Le sue squadre viaggiano sempre alte e, considerando la media di questa stagione dell'Inter, Conte ha fatto meglio solo con la Juve nel 2013/14 e con il Chelsea al primo anno. Numeri importanti che il tecnico e i tifosi dell'Inter sperano possano riportare il titolo di campioni d'Italia a Milano.

16 marzo 2021 (modifica il 16 marzo 2021 | 22:30) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]