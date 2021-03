Inter, la decisione inaspettata di Conte che ha ribaltato tutto: “Sì definitivo dopo Udine”

Da quella sera, probabilmente, è nata la marcia scudetto dell'Inter. Dopo il pareggio di Udine, Antonio Conte ha preso una decisione forte

Marco Macca

Da quella sera, probabilmente, è nata la marcia scudetto dell'Inter. Dopo il pareggio per 0-0 a Udine, Antonio Conte ha deciso definitivamente di promuovere Christian Eriksen da titolare. Una scelta inaspettata, alla luce di quanto stava accadendo in quelle settimane. Ma, alla fine, l'allenatore nerazzurro ha avuto ragione. Anche perché il centrocampista danese ha dato sfoggio delle sue qualità. Ed è diventato un vero e proprio amuleto per l'Inter. Scrive Tuttosport:

Liberazione

"Questi due mesi di successi in serie sono iniziati con la decisione di Antonio Conte di promuovere Eriksen titolare dopo il pareggio di Udine: 0-0 con il numero 24 in panchina per tutta la gara. Le parole del centrocampista offensivo fotografano la liberazione di questa seconda vita nerazzurra: «È stato l'anno più duro e impegnativo della mia carriera – dice all’emittente danese TV2 Sport – ma ora sento che è arrivato il mio momento»".

