Conferenza Conte: “Io da solo non basto. L’Inter fa vendere, tanta negatività intorno. Spero che…”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Inter diversa oggi? Non lo so. La stessa cosa me l’hanno detta a Sky ma non mi trova d’accordo. Il miglior risultato della stagione sì, perché abbiamo fatto tre gol e non ne abbiamo preso uno. Voi date valenza al risultato finale. Abbiamo fatto una buona partita, a volte a livello qualitativo ne abbiamo fatte anche di migliori. Dopo il Real Madrid ho ringraziato i ragazzi per l’impegno. Dopo 4 minuti abbiamo subito un rigore, al 30′ eravamo in dieci: se non capiamo queste situazioni e facciamo valutazioni astruse… Io devo essere molto bravo a considerare l’impegno che ci mettono i ragazzi. Contro il Real Madrid hanno dato tutto, non sono assolutamente intervenuto. Li ho ringraziati per l’impegno. Speranza in CL? Ci sono due partite da giocare, come abbiamo fatto prima daremo tutti noi stessi. Faremo il massimo consentito, speriamo anche di essere un po’ fortunati con gli arbitri e con le situazioni di Var. Non siamo stati fortunatissimi. Speriamo di recuperare qualche giocatore, tanti stanno giocando sempre. Sicuramente faremo battaglia, poi ci sarà il campo che dirà se avremo meritato tutto”.

Se le parole di Zhang mi hanno fatto piacere? “Sicuramente il rapporto con il presidente è un ottimo rapporto, io mi sono messo totalmente a disposizione per iniziare un percorso con questo club e per cercare di tornare e riportare il club dove merita e dove è stato dieci anni fa. Io sono una delle soluzioni. Io posso essere una delle soluzioni insieme alle due-tre soluzioni: ma non posso essere l’unica soluzione, non sono l’Inter. C’è bisogno di tutti quanti. Grande piacere della stima del presidente e della proprietà ed è una stima ricambiata. Io posso essere una delle soluzioni”.

Striscione curva Nord? Sinceramente non ne ero a conoscenza. Io quello che posso dire è che da parte di noi tutti c’è la voglia, la determinazione di cercare di dare sempre il massimo. Di rendere orgogliosi i nostri tifosi, a volte ci riusciamo, a volte meno. Ma una cosa deve essere chiara: ci mettiamo sempre il 110%. Giocare nell’Inter e per l’Inter non è semplice. Mi rendo conto che c’è tanta negatività intorno alla squadra a prescindere. L’Inter fa notizia, fa vendere. Dobbiamo essere bravi a isolarci e accettare determinate pressioni. Però dobbiamo sempre essere tutti, ci devono essere diverse soluzioni per riportare l’Inter dove merita. Non può essere solo l’allenatore la soluzione. Mi dispiace quando vengono attaccati i calciatori sotto tanti punti di vista, dobbiamo essere forti e creare una corteccia forte. Sperando che tutti quanti quando il mare è in tempesta siano su quella barca”.

(Inter TV)